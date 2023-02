Il battipagliese Lacasta punta all’Eurovision Song Contest

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anchein corsa per rappresentare la Repubblica di San Marino2023. Il cantautore emergenteinfatti è tra gli oltre mille artisti, provenienti da trentuno paesi del mondo, giunti alle audizioni della seconda edizione di Una Voce per San Marino, ilche premia proprio con l’iscrizione al popolare festival europeo in rappresentanza del Titano. L’artista, il cui vero nome è Manuel Castagna, si è presentato al cospetto della giuria delcon un proprio brano, ancora inedito, intitolato “Icaro”, con cui spera di ritagliarsi un posto al sole nel festival sammarinese. La traccia, negli scorsi mesi, è stata proposta dall’artista anche all’attenzione di “Area Sanremo 2023”. «Penso che ...