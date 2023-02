I ritocchi di Fitto al Pnrr non bastano. L’Italia non riuscirà a spendere i 100 miliardi in arrivo dalla Ue

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Luciano Monti (Luiss): “Il governo ha capito qual è il problema ma poteva essere più coraggioso. Ci sono 100di euro in gioco tra vecchia, nuova programmazione e, una mission impossible. Si continua a dare troppa fiducia alla macchina amministrativa, mentre va coinvolto di più il privato”.

Luciano Monti (Luiss): “Il governo poteva essere più coraggioso, si continua a dare troppa fiducia alla macchina amministrativa, in particolare quella locale” ...Via libera alla modifica tedesca al Pnrr. Un assist al governo Meloni, mentre Fitto lavora alle proposte italiane ...