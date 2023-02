I colori di tendenza che faranno battere il cuore la prossima Primavera Estate

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Life&People.it Il fashion system ha dei sistemi rigidi e ragiona sempre d’anticipo. Non è infatti certamente un caso se in questi freddi giorni di febbraio iniziano ad apparire negli store le prime propostemoda per la2023. Svelate sulle passerelle delle sfilate dello scorso settembre, le tendenze per la stagione in arrivo parlano diaccesi e rinnovata spensieratezza con delle tonalità destinate a far scaldare il nostro. IdellaIl magenta. Annunciato da Pantone, massima autorità in fatto di colore, il magenta 18-1750 chiamato precisamente “Viva Magenta”, è stato decretato come colore del 2023. Evocativo del mondo multidimensionale in cui viviamo, si tratta ...