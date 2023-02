Hunter Biden ammette | quel laptop era proprio suo

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il mio dossier è stato ignorato: Bob Woodward Il giornalista veterano del Watergate Bob Woodward dice di aver cercato di mettere in guardia i giornalisti del Washington Post sul famigerato e screditato “dossier Steele” quando la copertura del Russia Gate è decollata per la prima volta — ma non erano interessati. Woodward è stato tra gli intervistati per un lungo rapporto della Columbia Journalism Review questa settimana sulla gestione da parte dei media delle accuse non provate che Donald Trump avrebbe colluso con la Russia durante le elezioni del 2016. Nell’intervista, il giornalista 79enne – famoso per aver fatto dimettere Nixon con il Watergate – ha ricordato come si era affrettato a smentire i file, finanziati dalla campagna di Hillary Clinton e compilati dall’ex spia britannica Christopher Steele, come un “documento spazzatura” su Fox News. “Dopo le sue osservazioni su Fox, ...