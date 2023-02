Hockey | ICE League | Asiago si prende tre punti pesantissimi contro i Graz99ers

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Nella serata di mercoledì 1 febbraio l’ICEha visto giocarsi una sola partita della sua stagione regolare, quella fra l’e gli austriaci dei. Ecco come sono andate le cose. A imporsi è stata la franchigia italiana, che ha colto treimportantissimi in ottica pre-playoff, imponendosi con lo score finale di 5-2. Veneti dominanti fin da subito. Reti in successione di: Finoro, Marchetti, Rutkowski e Simpson. Due griffe nel primo periodo e altrettante nel secondo. I venti minuti finali, con lo score di partenza sul 4-0, sono pura accademia. Olausson e Pfeffer provano a riaprire le cose sul 4-2, ma Mcshane, sfruttando anche la porta vuota in regime di “empty net”, fissa il punteggio sul 5-2. Prossimo turno previsto per venerdì 3 febbraio, quando in campo vi saranno tutte e ...