“Ho messo il gasolio al posto della benzina | mi presti 10 euro?” | ma è un truffatore seriale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Seriate. Aggancia le sue vittime ai distributori ditra Seriate, Bergamo e Carobbio degli Angeli. Si avvicina chiedendo aiuto: “Hoper errore il diesel nel serbatoio. Se inseriscoposso diluire ilsenza creare problemi al motore. Ma non ho più contanti né carte di credito. Potresti prestarmi almeno 10?”. Poi garantisce che, non appena arriverà a casa, farà una ricarica Postepay o telefonerà per fissare un appuntamento per la restituzione del denaro. E rincara la dose: “Scusa, è mortificante chiedere dei soldi così, sono in imbarazzo, non mi è mai successa una cosa simile. Sono un professionista, capisco che c’è poco da fidarsi ma se mi dai il tuo numero di telefono ti faccio uno squillo, così ti rimane anche il mio contatto. Poi ci sentiamo e ti ...