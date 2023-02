Nuova avventura da ct per, dopo l'Egitto, l'Uzbekistan e la Repubblica Democratica del Congo. L'ex tecnico dell'Inter infatti è diventato il nuovo ct della Siria .Dopo Egitto, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo, l'ex allenatore dell'Interriparte da una nuova nazionale. Il 67enne tecnico argentino è stato infatti ufficializzato come nuovo ct della Siria.

UFFICIALE - Nuova avventura per Hector Cuper: è il nuovo ct della Siria Fcinternews.it

UFFICIALE: Hector Cuper è il nuovo tecnico della Siria! Per l'ex Inter quarta avventura da ct TUTTO mercato WEB

Nuova avventura per Héctor Cuper: l'allenatore è il nuovo ct della Siria Goal Italia

Calcio: Hector Cuper è il nuovo ct della Siria La Sicilia

Ufficiale: Hector Cuper è il nuovo commissario tecnico della Siria Alfredo Pedullà

Hector Cuper, ex allenatore dell'Inter, è il nuovo ct della Siria. La nuova avventura dell'argentino arrivato dopo essere stato alla guida di Egitto, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo.A 67 anni Héctor Cuper continua il giro del mondo: dopo la Repubblica Democratica del Congo lo attende la panchina della Nazionale siriana. Nuova avventura in panchina in una nuova Nazione per Héctor ...