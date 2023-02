(Di giovedì 2 febbraio 2023) La scorsa settimana, il reporter Matt Taibbi ha rivelato che un gruppo oscuro chiamato “68” aveva accusato chiunque e qualsiasi cosa non gli piacesse di essere influenzato da un bot russo. Praticamente tutte le principali organizzazioni di notizie in America sono implicate, tra cui NBC, CBS, ABC, PBS, CNN, MSNBC, The New York Times e The Washington Post. Tutti hanno citato68 comeaffidabile, invece era una bufala. Ma cos’è68? Si tratta, scrive Taibbi, di un “cruscotto” computerizzato progettato per essere utilizzato da giornalisti e accademici per misurare la “disinformazione russa”. Ma ciò che ha realmente misurato sono state le accuse politicamente tendenziose e assolutamente infondate di disinformazione russa al fine di screditare le persone e le opinioni non amate da chi gestiva ...

Il paddock si è diviso sulla questione, e c'èè favorevole a queste condizioni, come David Coulthard, mentre altri non l'hanno presa benissimo come Valtteri Bottas . Lewisovviamente è ...... Elvis Everything Everywhere All At Once Tár Top Gun: Maverickresta a secco di nomination all'... Jonathan Redmond Tár Monika Willi Top Gun: Maverick EddieThe Woman King Terilyn A. ...

Hamilton 68: chi è la fonte fasulla che schedava i “filo-russi” Nicola Porro

Jackie Stewart “contro” Hamilton: ecco chi vorrebbe vedere come campione del mondo 2023 MOW

Champagne e Formula 1: quanto costa Da Hamilton a Schumacher, chi ne ha versato di più Tuttosport

Hamilton ricorda la Mercedes nera: "Squadra ebbe mentalità aperta" FormulaPassion.it

Valentino, Hamilton e chi la fa ma non lo dice. E chi come la ... MOW

La FIA ha imposto da quest'anno il divieto da parte di piloti e team di divulgare messaggi politici nel corso dei weekend di Formula 1. Il paddock si è diviso sulla questione, e c'è chi è favorevole a ...A questo punto potrebbero essere già tutto fatto, a rivelare gli ultimi dettagli è stato proprio Toto Wolff, incredibile la decisione del suo pilota ...