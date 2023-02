GUIDA TV 2 FEBBRAIO 2023 | CHE DIO CI AIUTI | JUVE-LAZIO | HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Che Dio Ci(1°Tv) Serie Tv S7E7-823.35 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico21.00 –ntus-Calcio23.00 – Coppa Italia Live Talk Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – The Misfits (1°Tv) Film 23.00 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.35 – NCIS Serie Tv 21.20 –e ildiFilm 00.10 – Macchine Mortali Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Splendida Cornice People Show con Geppi Cucciari23.25 – Mixer Rubrica 20.30 – Stasera Italia ...

