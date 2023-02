Guerra in Ucraina | Mosca e Kiev rifiutano il piano pace ideato da Biden

(Di giovedì 2 febbraio 2023)– A gennaio il governo degli Stati Uniti ha presentato al Cremlino e al governo diundi: il presidente degli Stati Uniti Joeha incaricato il capo della Cia, William Burns di presentare la proposta alle parti. Ne scrive la svizzera Nzz, Neue Zuercher Zeitung, citando politici tedeschi del governo e dell’opposizione: “L’offerta asostanzialmente diceva:in cambio di terra, l’offerta a: terra in cambio di”. “Terra”, secondo quanto trapelato finora, sarebbe consistito nel 20 per cento del territorio ucraino. Più o meno quanto il Donbass”. Entrambe le parti, Russia e, avrebbero rifiutato l’offerta. Da parte russa per la certezza di una vittoria. Da parte ...

Russia -, Putin: "Noi di nuovo minacciati dai panzer tedeschi e dal nazismo"... Germania compresa, allacon Mosca. Ma abbiamo i mezzi per difenderci da chi ci minaccia', ... Von der Leyen: Putin rischia il futuro della Russia L'Europa 'è stata dalla parte dell'fin ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev: nuovo raid a Kramatorsk, colpito reparto pediatrico. LIVE Sky Tg24

Von der Leyen a Kiev, Zelensky: sostegno Ue è molto importante. Putin: fiducia nella vittoria - Zelensky: la Russia concentra le forze per una rivincita contro tutta l'Europa libera - Zelensky: la Russia concentra le forze per una rivincita contro tutta l'Europa libera RaiNews

Mattarella: gli aiuti militari a Kiev servono a far cessare la guerra, non ad alimentarla RaiNews

Guerra in Ucraina. Tra i falchi militari Usa c'è chi tira il freno: no a un conflitto prolungato con Putin, il vero nemico è la Cina - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Guerra Ucraina, Biden: "Discuterò con Zelensky l'invio di nuove armi" - Esteri - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

La guerra in Ucraina giunge al 344esimo giorno. Secondo il quotidiano svizzero-tedesco Nzz, il direttore della Cia William Burns avrebbe offerto al presidente russo il 20% del territorio ucraino per p ...Dopo l’apertura di Parigi, gli Stati Uniti chiudono la porta a Kiev sui caccia per contrastare l’invasione russa in Ucraina. Il presidente Joe Biden ha escluso l’opzione ...