Grosseto | operaio cade da 8 metri mentre lavora in una scuola | è grave - Cronaca - lanazione it

Incidente sul lavoro alla scuola media 'Vico'. Il 45enne è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena con ...Cade dall'altezza di 8 metri mentre lavorava in un cantiere edile su una scuola. E' accaduto a, in viale Uranio, quest'oggi. A ferirsi undi 45 anni che stava sostituendo una grondaia sulla scula media 'Vico'. Per le ferite è stato trasportato in codice giallo con Pegaso alle ...

(ANSA) - GROSSETO, 02 FEB - Un operaio di 45 anni è precipitato da un'altezza di otto metri mentre lavorava in un cantiere edile a Grosseto, in viale Uranio. L'uomo stava sostituendo una gronda sulla ...L'operaio è stato soccorso con l'ausilio dell'elicottero Pegaso dopo aver effettuato un volo di diversi metri durante il suo turno di lavoro GROSSETO — Volo d'urgenza in ospedale con l'elicottero ...