Green Deal | UE presenta il piano | ecco cosa prevede

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Migliorare la competitività dell’Europa nel settore delle zero emissioni e sostenere la transizione verso la neutralità climatica: con questo obiettivo la Commissione europea hato ieri ilIndustrial Plan il cui perimetro ruota, in particolare, su un fondo sovrano comune entro l’estate e aiuti di Stato nel breve termine., UeNel corso della conferenza stampa, la presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen ha spiegato che la proposta su un Fondo Sovrano Europeo per finanziare il programma verràto prima della prossima estate, tramite una revisione dell’attuale bilancio pluriennale dell’Unione Europea. Il fondo, secondo i propositi dell’esecutivo comunitario, servirebbe a dare una ...