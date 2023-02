Graziano Hbw | Il payback una mazzata ad aziende Salvati | invece | i dirigenti pubblici

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Oltre 2 miliardi di euro: è questa la cifra richiesta dal governo italiano alle imprese fornitrici del Sistema sanitario nazionale in ossequio al meccanismo «infernale» del. Si tratta di fondi che dovrebbero andare a sanare i conti dello Stato, disastrati da decenni di spese «pazze» da parte disanitarie locali e Regioni, gravando però sul sistema produttivo privato. Ma che cos'è il? A idearlo fu il governo Renzi e prevede un procedimento sanzionatorio, in danno dellefornitrici del Ssn, che hanno sforato il budget per le forniture. Un provvedimento che, a onor del vero, è rimasto nel cassetto fino a quando, l'anno scorso, col decreto Aiuti bis, l'allora premier Mario Draghi decise di attivarlo chiedendo alle imprese, in rapporti commerciali con il Ssn, di restituire parte dei guadagni ...

Un gesto per alleviare le condizioni dure, che stanno vivendo per la guerra in Ucraina - spiega all' Adnkronos Salute Antonio, medico e Ad di Rigenera- Il kit che manderemo in Ucraina ...Un gesto per alleviare le condizioni dure, che stanno vivendo per la guerra in Ucraina - spiega all'Adnkronos Salute Antonio, medico e Ad di Rigenera- Il kit che manderemo in Ucraina ...

Antonio Graziano (Hbw): "Biotech, oggi serve un'agenzia di controllo e garanzia" Liberoquotidiano.it

Antonio Graziano (Hbw) premiato da Forbes: al manager ... Il Denaro

Spy story sulla rigenerazione dei tessuti. Processo per difendere Human braine wave Panorama

Forum Expo San Marino, Graziano: No a nuove norme ma maggiori ... San Marino Rtv