Graduatorie GPS | anche nel 2023 mancheranno i 3 punti ai docenti che hanno superato il concorso ordinario

(Di giovedì 2 febbraio 2023)GPS: aggiornate nel 2020, avranno valore per due anni scolastici quello corrente e il prossimo, il/24. Il prossimo anno potranno cambiare le singole posizioni in ragione dei controlli effettuate da segreterie e Ufficio Scolastico e sarà creato l'elenco aggiuntivo alla prima fascia ma non potranno essere aggiunti nuovi titoli e servizi. L'articolo .

Il piano proposto riguarda l'assunzione di docenti precari dalle attuali, le, attraverso percorsi formativi e prove per soddisfare gli standard richiesti . Per il 2023, ci sarà una ...Nello specifico, gli interessati: " sono cancellati da: GM di concorsi straordinari GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo GaE...

Graduatorie GPS: docente ottiene inserimento in seconda fascia per A066 Trattamento testi, classe di concorso ad esaurimento Orizzonte Scuola

Graduatorie GPS, ITP: quanto punti vale il diploma Orizzonte Scuola

QUANDO CI SARA' IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ... flp scuola foggia

Supplenze da GPS Roma, via libera allo scorrimento delle Graduatorie di Istituto (NOTA) Scuolainforma

Graduatorie GPS, quando si possono inserire invalidità civile e legge 104 Orizzonte Scuola

Immissioni in ruolo da GPS di I e II fascia: si attende la risposta di Bruxelles alla proposta del Governo. Tutti gli aspiranti delle graduatorie provinciali per le supplenze sono in attesa di conosce ...Siamo nel corso dell'anno scolastico, in alcune scuole la vita scolastica è scandita in trimestre e quadrimestre quindi è già stata conclusa ...