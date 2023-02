Gollini | “Vicino al Napoli già in estate | ma il club valutava Navas Esultanza Osimhen per me | vi dico”

, ti hanno accolto come una famiglia 'Sì. Tanto viene dato anche dalle persone che lavorano ... Spezia è uno stadio ostico, molto piccolo,, il pubblico sarà caldo. Poi quando uno è primo ...Il nuovo portiere del Napoli, Pierluigiha parlato a Radio Kiss Kiss. "Ho accettato con entusiasmo, in pochi sanno che c'è stato un ... Spezia è uno stadio ostico, molto piccolo,, il ...

Napoli, ecco Gollini: "Vicino già in estate, ma il club valutava Navas ... TUTTO mercato WEB

Gollini: “Ero vicino al Napoli già in estate. Scudetto Nello spogliatoio si parla solo di una cosa… napolipiu.com

Ex viola, Gollini: “Già in estate ero vicino al Napoli. Ora sono felice di essere in questa piazza” Fiorentina.it

TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo ... Labaro Viola

Calciomercato Napoli, Sirigu verso la Fiorentina: vicino lo scambio ... Footballnews24.it

Napoli e Gollini si sono incontrate ormai già da un po ... «Troveremo uno stadio ostico, molto piccolo, vicino, il pubblico sarà caldo. Poi quando uno è primo in classifica gli altri giocano sempre ...(CalcioNapoli24) Gollini rivela che era vicino al Napoli già in estate mentre sullo Scudetto dichiara che nello spogliatoio si parla sempre di una cosa. Presentazione per Pierluigi Gollini, nuovo ...