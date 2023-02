Gollini | «Napoli? Mi sembra di essere in questo gruppo da tanto tempo…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Pierluigi, portiere del, ha parlato in merito al suo recente arrivo in azzurro nel mercato di gennaio Pierluigi, portiere del, ha parlato a Radio Kiss Kiss. ABBRACCIO CON OSIMHEN – «Lo ringrazio. Negli spogliatoi gli ho detto in inglese ‘Fammi vedere il leone che sei’. Poi abbiamo parlato un po’ e abbiamo legato in maniera naturale. È un gesto che ha fatto per darmi il benvenuto. Lo ringrazio. Midiindatempo, anche perché con gli italiani li conosco da tempo per le nazionali, poi c’è Ndombele che ho avuto con me al Tottenham. E anche con gli altri mi sono integrato benissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.