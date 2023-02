(Di giovedì 2 febbraio 2023)rivela che eraalgià inmentre sullodichiara chesisempre di una cosa Presentazione per Pierluigi, nuovo portiere del. Al posto della canonica conferenza stampa, l’ex portiere della Fiorentina è stato intervistato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “In pochi sanno che c’era stato un avvicinamento in, ma ilstava facendo le sue valutazioni e io avevo la cosa di Firenze abbastanza avviata. La Fiorentina era pronta per il mio passaggio, ilaveva altre priorità, come la situazione di Navas. Ora sono felice di essere in questa piazza ...

abituato da sempre a fare i miei calcoli. Questo affrontato lì, questo ritrovato qui. Nessuno e ... C'era, però, tal Pierluigi, non so se per rincalzo o per insidia a quel Meret, a cui si ...È un conto che non so fare, nonbravo in matematica. So che se vinciamo la partita, andiamo a .... "È un portiere molto forte e ha avuto momento di flessione. Da un titolarissimo lanciato ...

Gollini: “Ero vicino al Napoli già in estate. Scudetto Nello spogliatoio si parla solo di una cosa… napolipiu.com

Gollini a KKN: “Ero vicino al Napoli già in estate! Ho sempre visto questa piazza con ammirazione. Il gruppo e lo staff mi hanno fatto sentire a casa” MondoNapoli

Nazione, Sirigu alla Fiorentina per giocarsi il posto con Terracciano ... Labaro Viola

Napoli, Meret sull’arrivo di Gollini: “Non l’ho sentito, ma…” Calcio in Pillole

Coppola: “Gollini è un portiere da Napoli! Credo che la società sia stata chiara con Meret” MondoNapoli

Federico Pastorello, procuratore di Meret, è intervenuto a Dazn: "L'estate è stata strana. Il buon senso prevale sempre. Siamo riusciti a rinnovare il contratto per farlo rimanere. La sua volontà era ...Il manager conclude sul rapporto che aveva Alex Meret con Salvatore Sirigu e l’amicizia con Pierluigi Gollini L’estate di Alex è stata proprio un’estate strana, poi dopo credo che il buon senso abbia ...