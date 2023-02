... il numero tre mondiale si è imposto con un totale di 270 (68 65 69 68, - 14) colpi, superando nettamente la concorrenza del connazionale Jason Scrivener e del giapponeseHisatsune , entrambi ...... - 25), Alejandro Del Rey (Spagna, - 24), Nick Bachem (Germania, - 23), Pedro Figueiredo (Portogallo, - 22), Christoffer Bring (Danimarca, - 22), John Axelsen (Danimarca, - 22),Hisatsune (...

Golf: Ryo Hisatsune guida il Ras al Khaimah Championship 2023 dopo un giro, Edoardo Molinari tra i secondi OA Sport

Golf: beffa Scalise e Paratore, niente carte dalla Q School 2022 per il DP World Tour 2023 OA Sport

Best Waifu e Husbando AnimeClick 2023: turno preliminare ... AnimeClick.it

DP World Tour: South African Open e Australian Open con quattro ... FederGolf

DP World Tour: a Bradbury il Joburg Open, in Australia vince Smith FederGolf

$2 million prize fund being played over at Al Hamra Golf Club Ryo Hisatsune walking down 18th fairway on his way to the clubhouse lead Image Credit: Harry Grimshaw, Gulf News Ryo Hisatsune (Jap) shot ...He added his eighth and ninth birdies on the 10th and 15th holes in Ras Al Khaimah to reach 9-under, but a final bogey on the par-5 18th meant he carded a 64 on what looked likely to be a bogey-free ...