Goggia | caduta a Passo San Pellegrino in allenamento | i Mondiali non sono a rischio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una semplice scivolata ine nulla più, senza complicazioni. Nel secondo giorno di allenamenti alSanSofiaha rimediato una, ma senza conseguenze. A darne notizia è la Federazione Italiana Sport Invernali, che ha smentito le voci secondo cui la sciatrice bergamasca avrebbe dovuto sottoporsi a degli esami diagnostici in seguito all’imprevisto rimediato sulle Dolomiti. Sofia non vede dunque a: in accordo con lo staff tecnico ha deciso di chiudere con un giorno d’anticipo il raduno e sabato 4 febbraio raggiungerà regolarmente Meribel, in Francia, insieme alle compagne di squadra. Il primo appuntamento sarà l’8 febbraio con il Super G alle 11.30. La discesa libera è fissata per sabato 11 febbraio alle 11.

La bergamasca era già incappata in una caduta nella seconda discesa di Cortina il 21 gennaio

Tre i bergamaschi che si alterneranno sulle piste francesi di Mèribel (donne) e Courvhevel (uomini): l a leader di Coppa del mondo Sofia Goggia, Mattia Casse e Filippo Della Vite.La bergamasca, al secondo giorno di preparazione premondiale, è caduta sulla stessa pista dove si sta allenando Mikaela Shiffrin ...