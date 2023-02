Gli indizi della Rumble 2023

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 2 febbraio 2023) La Royalè spesso considerata lo spartiacque che dà il via alla cosiddetta road to Wrestlemania. Dopo il ppv, analizzando quanto visto si può provare già a ipotizzare ciò che vedremo nell’evento WWE più importante dell’anno. Da editorialista dello show rosso provo ora capire qualiabbia lasciato la rissa reale maschile per quanto riguarda gli atleti di Raw. Cody Rhodes. I pronostici erano corretti, il grande favorito ha vinto e ora andrà contro Reigns in un incontro che potrebbe davvero mettere la parola fine all’impero del Tribal Chief. Entrando come trentesimo forse il trionfo non sa di grande impresa come ci si aspettava, ma probabilmente voleva differenziare le modalità di vittoria rispetto alfemminile dove ha vinto Rhea lottando dall’inizio. Il fatto che Gunther abbia insistito tanto sul pettorale ...