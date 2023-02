(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’inflazione sta calando oltre le attese nell’Eurozona (+8,5 per cento a gennaio rispetto al +9,2 per cento di dicembre), ma questo

...come il compianto e rispettabile stile dell'Ivy League - tutto cravatte regimental e blazer con... In, a guardare oggi le immagini pubblicate da Life Magazine nel 1969 di Woodstock, salta ......sia opportuno mantenerne il vigore " come si fa sfrenatamente da parte di molti e come agli... Dice: "E se poi anchealtri si mettono in sciopero della fame". Se poi anchealtri si ...

Gli effetti della recidiva sulla prescrizione del reato Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Autonomia differenziata, tasse, strade, ponti (e porti): quali saranno gli effetti economici della riforma Corriere della Sera

Dalla scuola alla sanità, gli effetti dell’autonomia sulle regioni Domani

Alcolici, quali sono gli effetti del consumo di vino sulla salute Galileo

Gli effetti della cura della Bce e la recessione che è difficile da escludere Il Foglio

L'intermittent fasting è diventato molto popolare negli ultimi anni non solo tra coloro che vogliono perdere peso, ma in generale come “dieta della longevità” per migliorare il proprio stato di salute ...L’inflazione scende, ma l’Eurotower proseguirà la politica di rialzo dei tassi con un aumento di 50 punti base. Meno prevedibile l'entità dei futuri rialzi ...