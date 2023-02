Gli anarchici annunciano un attentato a Bologna 

(Di giovedì 2 febbraio 2023) AGI - Una telefonata anonima alla sede di Bologna del quotidiano 'Il Resto del Carlino' ha annunciato unin città per il caso Cospito. Lo rende noto il quotidiano. Secondo quanto appreso, la chiamata è giunta martedì mattina da una voce maschile e giovane, con un lieve accento bolognese ed è stata presa dalla portineria attorno alle 8.05. La Digos è subito intervenuta per gli accertamenti e ha avviato le indagini per risalire al telefonista. Sempre al 'Carlino' è arrivata anche una lettera contro la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa Guido Crosetto, in cui si critica critica la linea politica sull'Ucraina.

10.05:"A Bologna ci sarà attentato" Una telefonata anonima alla sede bolognese del Resto del ... Un uomo, dalla voce giovane e leggero accento bolognese, ha detto a chiha risposto in ...

La premier Giorgia Meloni risponde sul caso Cospito: "Abbiamo continue minacce allo Stato da parte di questi anarchici"