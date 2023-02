Gli analisti Cdp | Rifiuti | per centrare gli obiettivi Ue bisogna colmare il divario territoriale sugli impianti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una gestione efficiente deiè fondamentale per il pieno sviluppo dell’economia circolare, anche al fine di accelerare la transizione verso un sistema economico a basso impatto di carbonio. In Italia, però, persistono significative differenze nella capacità di trattamento deiurbani, in parte riconducibili alla disparitànella dotazione di. Complessivamente, si stima che il fabbisogno dial 2035 per il trattamento diurbani necessario peri target europei ammonti a 5,2 milioni di tonnellate di cui: 2,4 milioni per il trattamento dell’organico, concentrati in particolar modo in Campania, Lazio e Sicilia e 2,8 milioni per il recupero energetico delle frazioni non riciclabili, soprattutto in Sicilia, Veneto e ...