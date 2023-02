(Di giovedì 2 febbraio 2023) Al via l'iter per l'esameproposte di legge sulla. Esulta Forza Italia: "Finalmente daremo agli italiani una giustizia veramente giusta"

VENEZIA - Oggi il disegno di legge sull'autonomia differenziata sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri: per il governatore del Veneto, Luca Zaia, si tratta di una ''. 'Non solo si darà risposta a chi, come il Veneto, da anni ha chiesto di avviare questo progetto, sancito nella nostra regione dal referendum del 2017. Ma sarà finalmente l'occasione ...Nel suo primo decennale, laquest'anno si rivolge su vasto raggio alla società, dalle ... "Un modello virtuoso di recupero del cibo che è fa parte del dna dellaonlus milanese che da ...

Autonomia, giornata storica Arriva in Cdm il progetto di Calderoli TGLA7

"Giornata storica". Primi passi verso la separazione delle carriere ilGiornale.it

Per Francesco giornata storica a Kinshasa, tra luci e tenebre Aleteia

Avellino, svolta per la Dogana: partono i lavori di restauro. "Giornata storica" Ottopagine

Autonomia, Zaia: «Giovedì sarà una giornata storica» VeneziaToday

I deputati azzurri Pietro Pittalis, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca hanno parlato di "giornata epocale" che sorride alla storica proposta del partito forzista nell'ambito della giustizia.Chiudiamo con la batteria da 4020mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi ... 369,90€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Un minimo storico molto ...