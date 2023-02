Giorgia Meloni straccia Germania e Francia | Fmi | gli ultimi clamorosi dati

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'Italia frena. Anzi no. Quel -0,1% piazzato dall'Istat davanti all'andamento del Pil nell'ultimo trimestre dell'anno (rispetto al terzo) può trarre in inganno. Certo, sempre di retromarcia, seppur minima e inferiore alle previsioni, si tratta. Che tra l'altro interrompe una serie positiva durata quasi due anni. C'è poi da dire che i principali indicatori non preannunciano per i primi mesi dell'anno uno sprint in grado di farci subito recuperare il terreno perso. Epperò, allargando lo sguardo si scopre che le cose vanno assai meglio non solo di come Mario Draghi aveva previsto nella prima Nota di aggiornamento al Def di settembre (Pil al 3,3% nel 2023) ma anche di come l'attuale governo ha previsto in quella rivista e integrata di novembre (Pil al 3,7%). Lo scorso anno, infatti, la crescita complessiva si è attestata al 3,9%, un dato che ci piazza sopra la media europea (3,6%) e ...