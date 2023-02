Gianluca Vialli e la cocaina | ci hanno provato | Padovano-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) ", mio compagno nella Juventus. Un uomo eccezionale. Dal mio arresto ogni settimana chiamava mia moglie per sapere come stavo. Un vero amico. Così comePresicci, che giocava con me nel Cosenza e mi è sempre stato vicino”. Ricorda così il vecchio giocatore della Sampdoria in un'intervista a La Repubblica Michele, ex attaccante della Juventus che ha vissuto sulla pelle le storture fisiologiche di una giustizia dai tempi disumani., ricorda, "era meraviglioso e mi ripeteva 'Michi, non mollare un caz***o!'. Il mio leader. Venne a testimoniare, provarono a tirare dentro pure lui.e la: ma quando?", Dal 10 maggio 2006, quandovenne arrestato con l'accusa di ...