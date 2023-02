Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip | il padre di Antonella e i suoi fan si ribellano

Leggi su biccy

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ci sarebbe anche– ex diFiordelisi – fra i nuovi vipponi in quarantena per entrare nella Casa delVip. Lui, insieme ad altri storici ex fidanzati degli attuali vipponi, dovrebbe entrare nella puntata di lunedì e quando il suo nome è trapelato online ildi Antonalla Fiordelisi si è allarmato. Il dottor Stefano Fiordelisi ha infatti dichiarato che sua figlia in questo momento starebbe vivendo un periodo di “alta fragilità” descrivendocome uno che “usa tecniche di approccio mentale”. “Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie ...