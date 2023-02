GFVip | Wilma Goich e il cachet stellare | ecco quanto ha guadagnato

(Di giovedì 2 febbraio 2023)è una delle protagonista deldi quest’anno condotto da Alfonso Signorini. La cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello è una delle concorrenti più pagate, come riporta il magazine Oggi. Tuttavia, c’è un ma…ma Mediaset cambia le carte in tavola Inizialmente, come spiegato dal magazine,percepiva un L'articolo

...e Ivana Mrazova si sono lasciati Durante un momento di confidenze con Daniele Dal Moro e... AMORE 🔥 Dallo studio di #, il nostro @alfosignorini ci anticipa un'intensa puntata ricca ......(come quello fra Edoardo e Antonella) che sia d'amicizia (come magari quello fra Daniele e) o ... star di TikTok e amico del vippone, ha fatto un appello per salvarlo accusando i fan deldi ...

Wilma Goich è eliminata - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip 7: il tenero addio di Wilma, flop di Onestini (e mamma) Libero Magazine

Grande Fratello Vip, Wilma Goich eliminata: in nomination Oriana ... Fanpage.it

Wilma Goich: “Lo faceva per darmi fastidio” - Grande Fratello VIP ... Grande Fratello

Gf Vip, Wilma fa insinuazioni pesanti su Nikita: saranno presi dei provvedimenti ilgazzettino.it

Nuovi guai per Gegia: l’ex concorrente del GF Vip 7, dopo essere stata tenuta sulle spine per più di una settimana, è stata radiata dall’albo degli psicologi per il caso… Leggi ...Grazie al reality show di Canale 5 la cantante, ex moglie di Edoardo Vianello, ha messo da parte un bel gruzzoletto ...