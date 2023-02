Gf Vip | nuovo ingresso nella casa Scoppia il caos

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Gf Vip pronto per nuovi colpi di scena. Secondo le ultime indiscrezionipiù spiata d’Italia ci sarà un. Si tratta dell’ex fidanzato di AntoFiordelisi, Gianluca Benin. Attualmente, stando sempre a ciò che trapela dal web, il ragazzo si troverebbe in quarantena e dovrebbe varcare la porta rossa il prossimo 6 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip 7, Sonia Bruganelli spiega perchè è tornata: “Momento delicato” Scontro al Gf Vip, la Bruganelli contro Edoardo Anticipazioni Gf Vip 6, Alex lascia Delia,confronto. Chi entra, chi si salva e chi saluta Anticipazioni Gf Vip 7, puntata 27 ottobre, squalifica in arrivo? Sorprese ed ...