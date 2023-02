GF VIP | EDOARDO TAVASSI A MICOL INCORVAIA | “SEI STATA BRAVISSIMA”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo la GFVIP Radio,si complimenta conper l’eccellente performance da speaker radiofonica Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello Vip, tra tutti i rapporti nati nella Casa quello trasembra procedere a gonfie vele. I due sono sempre di supporto l’uno per l’altra e sembrano aver trovato la chiave per conoscersi senza lasciarsi influenzare dagli umori altalenanti dei loro coinquilini e dalle numerose discussioni che nascono intorno a loro. Questa serauna dei quattro speaker di #GFVIPRadio e anche in quest’occasionedimostra di fare un tifo incondizionato per lei. Dopo averla osservata attentamente e con occhi di ammirazione nel ...