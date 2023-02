Gf Vip | Antonella e Daniele sparlano di Oriana VIDEO | “Fa la scema da sempre Solo con il lato B non può…”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo il recente scontro traDal Moro eMarzoli nella casa del Gf Vip, è intervenuta ancheFiordelisi. L’influencer campana ha ribadito ancora una volta il suo pensiero sulla venezuelana, insinuando i soliti dubbi sul comportamento poco chiaro: “Ma poi delle cose che riguardano la persona in base all’estetica. Sono discorsi che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro: “L’ho subito inquadrata e la distruggerò. Ha fatto una cosa che non doveva fare e non…” Gf Vip, scintille tra): “Sei falsa, nessuno ti sopporta. Hai 30 anni…” Gf Vip,punge: “Io non voglio ...

Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi dopo il caso Bellavia al GFVip: 'Giustizia è stata fatta' GfFiordelisi si infuria e litiga con tutti: 'Fiera di non essere come voi'. Cos'è ...È davvero finita l'amicizia speciale nata nella Casa del Grande Fratellotra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli Parlando conFiordelisi e Antonino Spinalbese , l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere sempre più convinto a prendere le distanze ...

Tenerezze mattutine tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria - Mediaset Infinity Grande Fratello

Lo stacchetto di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria - Mediaset Infinity Grande Fratello

Gf Vip 7, Stefano Fiordelisi contro l’ingresso di Gianluca Benincasa Isa e Chia

GFVip, Donnamaria accusa Nikita e Antonella: Sono amiche per strategia Fanpage.it

I telespettatori dell'attuale edizione del Gf vip si stanno lamentando sui social per una frase pronunciata nelle ultime ore da Attilio Romita. L'episodio è avvenuto nella camera ...Nella casa del GF Vip si sa: tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli non corre buon sangue. La prima vede Oriana come una nemica pronta a screditarla, la seconda vede in Antonella solo un’astuta ...