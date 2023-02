“GF VIP” 7 | scoppia il caso | “Un concorrente riceve materiale vietato nelle valigie”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 2 febbraio 2023) News Tv. “GF VIP” 7bigliettiniilal “GF VIP” 7. Quando mancano meno di tre mesi alla fine del reality show, una nuova bufera potrebbe investire il programma. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, unrebbe “” all’interno delle. Questa ovviamente è un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Molto probabilmente non se ne parlerà in trasmissione, a meno che non escano fuori le prove. (Continua…) LEGGI ANCHE: “U&D”, fine della storia tra Matteo Ranieri e Valeria: ecco il motivo “GF VIP” 7,bigliettini? L’esperto di gossip Amedeo Venza ...