Gf Vip 7 | il padre di Antonella Fiordelisi contro l’ingresso di Gianluca Benincasa | “Spero non sia vero perché…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Stanno destando molto clamore le indiscrezioni circa l’arrivo degli ex fidanzati dei Vipponi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata del reality show andata in onda lo scorso lunedì, Alfonso Signorini ha confermatodi Ivana Mrazova, storica ex di Luca Onestini, come ospite per un periodo. Ma sembrerebbe non essere finita qui. Dovrebbero presto varcare la porta rossa anche, ex di, e Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. Se da un lato questi “nuovi” ospiti potrebbero dar vita a nuove e probabilmente coinvolgenti dinamiche, dall’altro lato ci si domanda come potrebbero reagire i concorrenti, e quali risvolti psicologici potrebbero prendere il sopravvento. In merito a questo rumor, nelle ultime ore ha detto la sua ...