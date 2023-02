“GF Vip 7” | il duro attacco di Sonia Bruganelli ad Edoardo Donnamaria | interviene Signorini

(Di giovedì 2 febbraio 2023) News Tv.ha attaccatodurante la scorsa puntata del GF Vip, in onda lo scorso lunedì 30 gennaio 2023, su Canale 5. La critica è partita dopo cheha spuntato il rospo su Antonella. Tra loro le cose non vanno affatto bene e il gieffino ha detto pubblicamente che lei è una bugiarda e che le importa più del reality che di lui. Ci ha pensato l’opinionista a difendere Antonella: laci è andata giù pesante con. “GF Vip”,: il pesanteDopo tutte le critiche cheha fatto ad Antonella, l’opinionista si è schierata dalla parte della ...

...carcereper Cospito'. Nordio: "Il 41 bis non si tocca e su Donzelli..." Boato delle opposizioni Poi la stoccata finale: 'Ieri sono andata a trovare in carcere alcuni detenuti ma non detenuti'...... 'Le tue parole mi hanno offeso'confronto nella puntata di ieri del Grande Fratellotra il padrone di casa Alfonso Signorini e il concorrente Daniele Dal Moro . Nel corso della trasmissione,...

Caos al Gf Vip, Antonella contro tutti: le liti nel cuore della notte (VIDEO) Today.it

"GF Vip", tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è crisi profonda, ma poi arriva l'abbraccio TGCOM

Edoardo Donnamaria, lo scontro con Sonia Bruganelli Mediaset Infinity

Grande Fratello Vip: duro faccia a faccia tra Giaele De Donà e ... ComingSoon.it

GF Vip, confronto acceso tra Davide Donadei e Sofia De Donà Caffeina Magazine

Antonella, Antonino e Daniele si ritrovano a parlare di Oriana e non risparmiano le dure critiche nei suoi confronti ...L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi dovrebbe entrare in Casa come ospite tra pochi giorni. Suo padre Stefano è sbottato su ...