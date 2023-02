Gerusalemme | vandalizzata statua di Gesù | arrestato un americano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un cittadinoè statoper aver danneggiato a colpi di martello e rovesciato unadiCristo nella Cappella della Condanna, all’interno del complesso del Santuario della Flagellazione, prima tappa della Via dolorosa. “E’ statoun turistasospettato di aver vandalizzato unain una chiesa della Città Vecchia di”, ha reso noto la polizia israeliana, precisando che sarà aperta un’indagine a riguardo. Verrà anche valutata la salute mentale dell’uomo. “Trattiamo con serietà i danni a istituzioni e siti religiosi. La polizia continuerà ad agire contro atti di violenza e vandalismo nei luoghi sacri di ogni religione”, sottolinea il comunicato. ...

... all'interno del complesso del Santuario della Flagellazione, nella città vecchia a, prima tappa della Via dolorosa. 'Seguiamo con preoccupazione e condanniamo fermamente questa ...... Patriarca latino di, si era recato a visitare i proprietari del ristorante assalito e dei negozi circostanti, in segno di solidarietà. La cappella oggifa parte del Convento ...

