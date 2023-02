Gerusalemme | vandalizzata statua di Gesù | arrestato un americano

Leggi su italiasera

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un cittadinoè statoper aver danneggiato a colpi di martello e rovesciato unadiCristo nella Cappella della Condanna, all’interno del complesso del Santuario della Flagellazione, nella città vecchia a, prima tappa della Via dolorosa. “Seguiamo con preoccupazione e condanniamo fermamente questa sequenza crescente di gravi atti di odio e di violenza nei confronti della comunità cristiana in Israele” sottolinea la Custodia di Terra Santa, in una nota a firma di fra Francesco Patton e del segretario padre Alberto Joan Pari. La Custodia parla di “crimine in odio” alla fede collegato “alla serie di attacchi” diretto contro i cristiani in Israele “nell’ultimo mese”. La Custodia ricorda che “non è un caso che la ...