(Di giovedì 2 febbraio 2023) A poche ore dalla chiusura del mercato invernale il direttore sportivo del, Marco, ha rivelato come il rumor che voleva il Grifone...

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", il ds: 'Gilardino ...Il direttore sportivo rossoblù fa il bilancio delle operazioni di gennaio: "Il mister avrà l'imbarazzo della scelta con tanti giocatori di ...

Genoa, Ottolini sul mercato: "Lasagna Ci è stato proposto, ma in ... numero-diez.com

Genoa, Ottolini: "Col mercato creato un mix di calciatori diversi. Coda Mai valutato l'addio" TUTTO mercato WEB

Genoa, Ottolini: “Mercato equilibrato e centrato. Coda e Puscas Mai valutato addio” Mediagol.it

Genoa, ds Ottolini: 'Abbiamo trattato Inglese con il Verona. Ma poi...' Calciomercato.com

Calciomercato Genoa, Ottolini non si ferma: pronti tre nuovi nomi per ... Footballnews24.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il direttore sportivo rossoblù fa il bilancio delle operazioni di gennaio: “Il mister avrà l’imbarazzo della scelta con tanti giocatori di valore” ...