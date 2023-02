Genitori senza cuore | abbandonano il neonato perché non ha il biglietto | GUARDA

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una coppia ha abbandonato il proprio bambino al banco del check-in dell'aeroporto di Tel Aviv, in Israele, dopo essere arrivataper il bimbo. I due - racconta la Cnn - stavano effettuando il check-in per un volo Ryanair dall'aeroporto internazionale Ben Gurion a Bruxelles, in Belgio, martedì con il. La coppia ha deciso di imbarcarsi lo stesso procedendo ai controlli di sicurezza ma l'addetto ha contattato la sicurezza aeroportuale che li ha richiamati. Una portavoce della polizia israeliana ha detto che gli agenti sono giunti sulla scena e la questione "è stata risolta".

Campagna nelle scuole per formare ambasciatori contro cyber risk: in Italia il 22% dei minori si collega a internet per oltre 5 ore al giorno e il 63% lo fa senza alcuna supervisione. I ...Roma, 2 feb. (askanews) - In Italia il 22% dei minori si collega a internet per oltre 5 ore al giorno e il 63% lo fa senza alcuna supervisione ... del web", realizzata dal Moige-Movimento Italiano ...