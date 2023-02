Gegia radiata dall’Ordine degli Psicologi per il caso Marco Bellavia? Già pronta per l’Isola dei Famosi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sembra proprio che ilsi sia chiuso dopo settimane di polemiche con la radiazione dall’albo dell’Ordineper la comica. Nelle scorse ore è stata la figlia di Bobby Solo che, in quanto affetta da disturbo borderline della personalità, ha divulgato la notizia al grido di “Ce l’abbiamo fatta”. Anche Veronica Satti si è sentita ferita dalle affermazioni della ex gieffina come migliaia di italiani che non hanno gradito il comportamento della comica in occasione del ‘. Alcuni suoi colleghi sono stati puniti con voto flash o squalifiche per via di quanto è accaduto ma lei ha ricevuto una punizione ancora più pensate, almeno sulla carta. La sua prima reazione, infatti, non è di ...