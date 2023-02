Gazzetta – Juve | il mercato più povero | zero acquisti | dopo Vlahovic | Rovella | Kulusevski

(Di giovedì 2 febbraio 2023) 2023-02-01 16:54:16 Fa notizia quanto riportato poco fa dalladello Sport:. Solo una cessione, peraltro con vantaggi di bilancio veramente marginali. Un’unica vera trattativa avviata in ingresso, peraltro per il rientro anticipato di un giocatore già di proprietà, Cambiaso. Che, come noto, poi non è neanche andata a buon fine. Ce n’è abbastanza per definire questo come ilpiùdegli ultimi anni dellantus, che se a gennaio non aveva bisogno di intervenire sul presente aveva abituato a operazioni in ottica futura. Naturale alla luce del limbo che il club sta vivendo, in attesa di conoscere le conseguenze definitiva dell’inchiesta sportiva, verrebbe da dire. In realtà è una linea che viene da lontano ed emersa già prima degli ultimi sviluppi, ...

Il mese di febbraio per lasi apre con una brutta consapevolezza: l'investimento più importante del mercato estivo, il ... Non perderti le Newsletter diPROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...... ci vuole grande ottimismo per immaginare unada titolo in tempi brevi. Non ha funzionato e le colpe sono da dividere, come sempre in questi casi. Non perderti le Newsletter diPROVALE ...

Juve al contrattacco: dal calcolo dei punti ai nuovi capi d'accusa La Gazzetta dello Sport

Juve, i 7 all'ultimo ballo: ecco chi ha il contratto in scadenza La Gazzetta dello Sport

Gazzetta - Juve al contrattacco Tutto Juve

Grassani: "La Juve non faceva compravendite da sola, possibili altre indagini" La Gazzetta dello Sport

Tacchinardi a Gazzetta: “Juve vittima di un’ingiustizia” Tutto Juve

Juventus-Lazio oggi in tv: all’Allianz Stadium, bianconeri e biancocelesti si sfidano nell’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2022-2023. In palio c’è un posto, l’ultimo, per le semifinali. Gli ...Il numero uno della Fiorentina a fine partita ha accusato il presidente del Torino e le testate del gruppo Rcs ...