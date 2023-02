Gas | bolletta in calo del 34 | 2% per i consumi di gennaio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – In decisoladel gas per le famiglie ancora in tutela. Secondo quanto rende noto l'Arera, in base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di2023 e per idello stesso mese, per la famiglia tipo (conmedi di gas di 1.400 metri cubi annui) in tutela si registra una diminuzione del -34,2% dellarispetto al mese di dicembre 2022.La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.Per il mese di, che ha ...

Lo rende noto Arera in un comunicato In deciso calo laper le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela ...In deciso calo laper le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso mese, per la famiglia tipo in tutela ...

Stanno arrivando le maxi bollette del gas ArezzoNotizie

Cala la bolletta "in tutela" del Gas RaiNews

Crolla il prezzo del gas, un taglio alla bolletta il Resto del Carlino

Bollette, come risparmiare su luce e gas Differenza fra mercato libero e tutelato e perché conviene cambiare ilgazzettino.it

ROMA (ITALPRESS) – In deciso calo la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela. Secondo quanto rende noto l’Arera, in base ...Le bollette del gas di gennaio per le famiglie in tutela registrano un netto calo. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di gennaio 2023 e per i consumi dello stesso ...