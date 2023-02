Gara falsata? Chi è questo cantante | un grosso caso per Antonella Clerici

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023)? Forse. Tutta "colpa" della partecipazione a The Voice Senior di Ronnie Jones. L'85enne americano nato a Springfield (Massachusetts) e tra i cantanti più originali e versatili della scena musicale europea. L'artista si è presentato alle Blind Audition in onda l'1 febbraio su Rai Uno. Qui, anche se non necessario, prima della performance si è presentato, spiegando di essere un amante del soul, del blues e del gospel. Solo dopo Ronnie ha intonato Superstition di Steve Wonder. Inutile dire che Loredana Bertè e Gigi D'Alessio si sono subito voltati, mentre i Ricchi e i Poveri li hanno seguiti a ruota e poco dopo anche Clementino. "Sei Ronnie Jones, abbiamo fatto Hair nel 1971. Siamo stati insieme 5 anni, 3 di prove e due in giro. Erano più le volte che stavamo in tribunale per la scena del nudo integrale", ha ricordato proprio la ...