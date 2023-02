Furibonda lite in strada a Tor Bella Monaca | vede i Carabinieri e tenta di investirli con l’auto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Idella Stazione di Roma Torhanno notificato un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere a carico di un 33enne e di un 34enne, entrambi cittadini romani, già detenuti, il primo a Regina Coeli e il secondo a Rebibbia, perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso, violenza e minaccia aggravata in concorso per costringere a commettere un reato,to omicidio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il provvedimento è scaturito ad esito dell’attività di indagine eseguita dagli stessie diretta dalla Procura della Repubblica di Roma dopo gli eventi accaduti la notte tra il 5 e 6 gennaio scorsi; iintervennero in via Santa Rita da Cascia dove, ...