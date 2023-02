Fujifilm è Digital Imaging Partner di The Newsroom Academy

...Nuovo 3000 (2 Fab) TSMC Phoenix 40 mld di dollari Nuovo 4500 (2 Fab) California Western...100 mln di dollari Chimica Nuovo 57 Solvay Casa Grande 60 mln di dollari Chimica Nuovo 30...Fuji X - T5ha portato lo stesso sensore APS - C da 40MP della X - H2 anche sulla nuova X -... OM System OM - 5 OMSolution è il nuovo nome della divisione fotografica dello storico ...

Fujifilm X-T5: diminuiscono le dimensioni, ma la risoluzione sale a ... Fotografi Digitali

Fujifilm X-T5 ufficiale: mirrorless con stabilizzatore integrato e tante ... HDblog

Nuova mirrorless X-T5 da FujiFilm AF Digitale

Fujifilm X-H2S: anteprima a bordo pista Fotografi Digitali

Fujifilm X-T5, primo contatto Fotografi Digitali

Photographic film manufacturer Fujifilm Australia has expanded its range of artificial intelligence solutions into the healthcare industry, partnering with Australian-based imaging specialists ...Fujifilm India has launched a campaign titled ‘Keep It Alive’ for its instax’ instant camera and printer range. Conceptualised by Cheil India, the film showcases how instax photo print films can ...