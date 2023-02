Fritto di pesce alla Nutella | il ‘Big Bang’ nasce nelle Langhe | l’idea dello chef fa discutere

(Di giovedì 2 febbraio 2023)disi può? A dirlo saranno i commensali del ristorante di Piozzo (Cuneo) che a partire dal 5 febbraio potranno assaggiare il piatto. Ildi calamari e gamberoni impreziosito da una salsa a base di un ingrediente apparentemente inaccostabile al: la. Il piatto si chiama Big Bang ea due passi dterra che ha dato i natalicelebre crema spalmabile. “del Big Bang è nata al ristorante come una sfida un po’ provocatoria – spiega Bruno Picco,del Perlage – ovvero abbinare aldi calamari e gamberoni un prodotto iconico del nostro territorio, anche se percepito come lontano dcucina di qualità, la ...

E lo fa a partire daldi. Una sfida non da poco in una terra che possiede tutt'altra impronta gastronomica. Tuttavia riesce a farsi notare per la leggerezza del suoe pian piano ...... senza nessun tipo di limitazione Una buona frittura ma senza puzza! Ilè uno dei piatti maggiormente richiesti: che sia di verdure o anche diè importante che sia realizzato alla ...

Nutella Day, arriva la ricetta del fritto di pesce alla Nutella - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Fritto di pesce alla Nutella: l'idea dello chef fa discutere TPI

Fritto di pesce alla Nutella, il 'Big Bang' nasce nelle Langhe - Piemonte Agenzia ANSA

Nutella Day, arriva la ricetta con il fritto di pesce - LaPresse LAPRESSE

Nutella Day, arriva la ricetta del fritto di pesce alla Nutella ilgazzettino.it

Fritto di pesce e Nutella si può A dirlo saranno i commensali del ristorante di Piozzo (Cuneo) che a partire dal 5 febbraio potranno assaggiare il piatto. Il fritto di calamari e gamberoni ...Un croccante fritto di calamari e gamberoni impreziosito da una salsa a base di un ingrediente apparentemente inaccostabile al pesce: la Nutella. Il piatto si chiama Big Bang e nasce nella cucina di ...