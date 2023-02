Frigorifero in mare e immondizia in strada | litorale romano ostaggio di zozzoni

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Fiumicino – Unche galleggia alla foce del Tevere, decine di sacchi di rifiuti abbandonati inper le vie di Passoscuro. Non certo un bel biglietto di visita per chi, volendosi concedere una fuga – complice anche il sole che bacia la Capitale – di relax infrasettimanale sul. La cittadina di Fiumicino sembra esseredi incivili eche, nonostante le denunce e le fototrappole, continuano a deturpare la nostra casa comune, provocando (inconsciamente?) un grande danno a tutti. Come il caso delripescato da Riccardo Gentili, che proprio a Fiumicino ha una scuola nautica. Negli ultimi tempi, Riccardo ha fatto della pulizia della sua crociata. Gli è capitato spesso di ritrovare, anche al ...