Frederic Vasseur e la certezza Charles Leclerc | “Lo conosco bene”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) C’è un inquilino nuovo e davvero molto importante nel box della Ferrari: dopo aver detto addio a Mattia Binotto dopo anni di sodalizio, il Cavallino Rampante ha annunciatonel ruolo di nuovo team principal di Maranello per le prossime stagioni di F1. Il francese ha parlato di tanti argomenti, tra i quali i piloti: il dirigente di scuderia conosce benissimoche potrebbe diventare la punta di diamante del progetto sportivo in rosso. Carlos Sainz permettendo. Le parole di, nuovo team principal della Ferrari(Credit foto – pagina Facebook)“Seguodai tempi del karting – ha detto...

... il movimento che ha fatto più rumore è stato quello che ha riguardato la Ferrari: fuori Mattia Binotto , che ha terminato un'esperienza quasi trentennale in rosso, e dentro. Sull'...Sulla querelle tra il presidente della FIA, Ben Sulayem, e Liberty Media ne ha discusso. Per il neo team principal della Ferrari la questione tra le due parti in cause si placherà ...

Se la Formula 1 è ancora ferma ai box, con le presentazioni delle monoposto che non hanno ancora catturato l'attenzione, a tenere banco in queste settimane sono i contrasti che caratterizzeranno i due ...