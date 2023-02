Fratelli d’Italia contro Rosa Chemical a Sanremo 2023 | perché chiede l’esclusione

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023), neformalmentein quanto reputato un cattivo modello da esporre su Rai1 in una trasmissione in onda sulla TV di Stato e seguita da bambini e famiglie. Un personaggio che fa discutere molto, anche sui social, quello diil cui nome è apparso a sorpresa nell’elenco dei 28 cantanti scelti da Amadeus per il Festival. Sconosciuto ai più, ha duettato l’anno scorso con Tananai guadagnando la promozione tra i Campioni del Festival. Quest’anno presenta il brano Made in Italy e parla di argomenti che sulla TV di Stato non trovano molto spazio: sesso, amore poligamo, porno, fluidità di genere. Gli argomenti che canterà ...