Francia | Varane a sorpresa | l’addio alla Nazionale è a un passo per il 29enne

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Campione del mondo con lanel 2018, Raphaelavrebbe deciso di dire addioa soli 29 anni. A riportarlo è Le Parisien, che spiega come il difensore centrale del Manchester United appaia intenzionato a seguire le orme di Benzema, Lloris e Mandanda, che dopo i Mondiali 2022 in Qatar avevano deciso di dire addio ai Bleus. Manca solo l’ufficialità da parte del giocatore, che con la maglia dellavanta 93 presenze e 5 reti, ma lasembra ormai prossima a perdere un’importante pedina. SportFace.

Difensore) 85) Raphael(Manchester Utd,. Difensore) 84) Kyle WALKER (Manchester City, Inghilterra. Difensore) 83) Aleksandar MITROVIC (Fulham, Serbia. Attaccante) 82) Darwin NUNEZ (...... come ad esempio il martinicano Raphaël. Con tre giocatori a testa erano 'presenti in rosa' ... Quello tra l'Africa " in special modo quella Occidentale " e laè un rapporto speciale, ...

