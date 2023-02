Francesco Arca in Resta con Me | la nuova fiction protagonista anche all’Ariston | la trama e il promo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tutto è pronto per vedereincon Me di nuovo in azione. L’attore tornerà in pista con un nuovo ruolo ma, prima di farlo, lo vedremo sul palco dell’Ariston per Sanremo 2023 per uno degli appuntamenti dizione della, ma quando lo vedremo incon Me? La messa in onda dellaRai è prevista per domenica 19 febbraio 2023, salvo cambiamenti, nel prime time di Rai1.incon Me presterà il volto ad Alessandro Scudieri, vice questore in forza alla Mobile di Napoli. La sua è una vita perfetta. Un lavoro che ama, amici e una moglie incinta del loro primo film fino a che tutto cambia: la moglie Paola, Giudice presso il Tribunale dei minori, rimane coinvolta in ...